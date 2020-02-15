Мюнхен, Германия, , 18:05 — REGNUM Прекратить войну в Донбассе, чтобы упоминания об Украине как зоне опасности вообще исчезли из международных докладов, стремятся власти Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«Но это должно произойти только тогда, когда на Донбассе будет установлен прочный мир, и Украина возобновит свою территориальную целостность», — заявил Зеленский.

Напомним, 15 февраля глава Украины Владимир Зеленский провел переговоры на полях Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Донбассе вспыхнула гражданская война после госпереворота в Киеве. Против мирных жителей региона, не поддержавших незаконную смену власти в Киеве, новые украинские власти направили армию и националистические батальоны.

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