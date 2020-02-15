Москва, , 17:59 — REGNUM Правительство России внесло изменение в закон о материнском капитале, об этом 15 февраля сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Изменения коснутся порядка выплаты средств для улучшения жилищных условий ребенка. Смысл нововведения заключается в предоставлении гарантий в защите прав для лиц. участвующих в долевом строительстве.

«В частности, для обеспечения обязательств застройщика перед участниками долевого строительства предусмотрено использование счёта эскроу», — отмечается на сайте правительства.

Напомним, материнский капитал предоставляется за рождение первого ребенка, его размер составляет 466 тыс. 617 рублей. На второго ребенка сумма увеличивается до 616 тыс. 617 рублей.

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