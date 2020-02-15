Мюнхен, Германия, , 17:47 — REGNUM На поставку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию не повлияет ситуация в сирийском Идлибе. Об этом заявил 15 февраля в Мюнхене глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, сотрудничество Анкары и Москвы не должно быть нарушено из-за единичных разногласий по Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля глава МИД России Сергей Лавров провел переговы со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, которые прошли в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте также: Лавров и Чавушоглу проводят в Мюнхене закрытую для прессы встречу