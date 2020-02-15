Дамаск, , 17:43 — REGNUM Власти Турции способствовали передаче американских ПЗРК в руки террористов, об этом 15 февраля сообщает военно-дипломатический источник.

«Находившиеся на вооружении турецких вооруженных сил американские ПЗРК, которых раньше у боевиков не было, благодаря турецким поставкам попали в руки террористов», — отмечает источник.

Источник подчеркнул, что оружие, находящееся на вооружении Турции, оказалось у террористов в сирийской провинции Идлиб, где в настоящее время ситуация значительно обострилась.

Напомним, за последнее время вооруженные силы Сирии освободили несколько городов и деревень в Идлибе, что вызвало недовольство у Турции, которая поддерживает здесь террористов. Анкара стягивает военную технику в данных районах, что чревато эскалацией насилия.