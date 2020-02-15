Мюнхен, Германия, , 17:49 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что необходимость в новой встречи между турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским президентом Владимиром Путиным будет обсуждаться 17 февраля во время консультаций в Москве. Об этом 15 февраля он сообщил в ходе переговоров с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым.

Он подчеркнул, что если данная встреча необходима, то она обязательно состоится. Однако, первоначально надо посмотреть на ход и результаты консультаций в Москве, где будут обсуждаться эти вопросы.

«Мы решим после встречи в понедельник, нужна ли новая встреча между президентами», — отметил Чавушоглу.

Напомним, ранее в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, которая проходила при закрытых дверях.

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