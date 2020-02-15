Мюнхен, Германия, , 17:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры на полях Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. Об этом сообщает в субботу, 15 февраля, пресс-служба украинского главы государства.

«Глава государства (Владимир Зеленский) поблагодарил (Йенса Столтенберга) за неизменную солидарность альянса с Украиной, поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений нашей страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинский лидер также обсудил с генсеком НАТО вопрос возможного предоставления Украине статуса партнера военного блока с расширенными возможностями.

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что Киев не готов вести переговоры с властями Донецкой и Луганской Народных Республик.

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