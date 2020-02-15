Москва, , 17:21 — REGNUM Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла критике работу Мюнхенской конференции по безопасности, соответствующее заявление она опубликовала 15 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

С точки зрения дипломата, события в мире развиваются слишком быстро, что не позволяет их эффективно прогнозировать.

«Главная сегодняшняя проблема Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, на мой взгляд, — несоответствие динамики глобальной публичной дискуссии скорости развития событий. Причина — отсутствие перспективного анализа, кризис прогнозирования», — отметила Захарова.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1962 года. Ее участниками являются лидеры государств, а также крупнейшие эксперты в области безопасности. В 2020 году мероприятие проходит с 14 по 16 февраля.