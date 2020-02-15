Берлин, , 17:22 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров приступил к переговорам со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, которые проходят в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом 15 февраля сообщает «Интерфакс».

Перед началом встречи глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что переговоры с главой МИД Турции являются «самым полезным мероприятием» программы саммита.

Отмечается, что встреча дипломатов проходит при закрытых дверях.

Напомним, ранее ситуация в Ливии и в Сирии стала предметом встречи российского и греческого министров иностранных дел Сергея Лаврова и Никоса Дендиаса.

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