Триполи, , 17:15 — REGNUM Возглавляющий Ливийскую национальную армию фельдмаршал Халифа Хафтар выступил на митинге «Стоп террор» на площади Киш в Бенгази. Военачальник заверил собравшихся, что Ливийская национальная армия (ЛНА) не отступит, пока не освободит оккупированный так называемым правительством национального согласия Триполи (ПНС). Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Мы заверяем вас, что мы не остановимся, даже если предатели будут призывать всех наемников мира, армия не пойдет на компромисс и не будет пренебрегать тем, ради чего жертвуют наши дети, и мы не отступим от наших принципов», — заявил Хафтар.

Он пообещал объявить бессрочный режим прекращения огня после того, как все наемники будут побеждены и покинут республику. Для мира в Ливии, подчеркнул фельдмаршал, нужна безоговорочная победа над вооруженными бандформированиями и изгнание бандитов за пределы страны.

Издание отмечает, что ПНС оказывает поддержку Турция. Анкара поставляет силам Файеза Сарраджа оружие, бронетехнику и террористов из сирийского Идлиба. На подконтрольных ПНС территориях в данный момент находятся не менее 10 тысяч исламистов.

Напомним, 14 февраля в Бенгази состоялся митинг «Стоп террор», собравший более 200 тысяч человек. Граждане выразили решительный протест турецкому вторжению в Ливию. На площади Киш уничтожили три надувных танка цветов Турции и ростовые фигуры, изображающие Тайипа Эрдогана и главу ПНС Файеза Сарраджа.