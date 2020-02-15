Москва, , 17:08 — REGNUM Депутат Государственной думы России Игорь Лебедев высказался по поводу лишения биатлониста Евгения Устюгова золотой медали Олимпийских игр в Сочи 2014 году, об этом 15 февраля сообщает издание «Чемпионат».

"Не вижу повода для переживаний. Если первое место в зачете досталось нам таким путем, то и хорошо, что нас лишают медалей», — приводит слова законодателя издание.

Таким образом, политик не усомнился в том, что Устюгов принимал допинг, версия о политических мотивах подобного решения не вызвала отклика в душе депутата.

Напомним, после лишения Евгения Устюгова титула Олимпийского чемпиона, России лишилась первого места в неофициальном медальном зачете домашней Олимпиады.