Мюнхен, Германия, , 16:47 — REGNUM Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен провели переговоры на полях Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии. Об этом 15 февраля говорится в сообщении МИД РФ, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы (главы МИЛ РФ и спецпосланника Генсекретаря ООН по Сирии) состоялось обсуждение складывающейся ситуации в Сирии», — говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что Лавров и Педерсен также рассмотрели вопросы продвижения политпроцесса в соответствии с положениями резолюции 2254 СБ ООН.

Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля предметом встречи российского и греческого министров иностранных дел Сергея Лаврова и Никоса Дендиаса стала ситуация в Ливии и в Сирии. Переговоры дипломатов прошли в Мюнхене, где стартовала 56-я международная конференция по безопасности.

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