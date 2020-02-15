Мюнхен, Германия, , 16:14 — REGNUM Реальным партнером для Российской Федерации, которая является постоянным членом Совета Безопасности (СБ) ООН, является Европа. Об этом 15 февраля заявил глава Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, странам ЕС нужны «отношения доверия» с РФ в свете географического положения «этой огромной страны».

«С ней (с Россией) необходим диалог», — сказал Макрон.

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля президент Литвы Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США, а также другие страны военного блока НАТО очень эффективно помогают Литве «сдерживать» Россию.

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