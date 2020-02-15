Берлин, , 16:15 — REGNUM Киев не готов вести переговоры с властями Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 15 февраля сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы готовы к переговорам с местным населением, но не с непризнанными, с точки зрения международного права, властями», — заявил украинский лидер.

Напомним, ранее в СМИ со ссылкой на министерство иностранных дел Украины появилась информация о том, что Украина отказывается принять план, предложенный Мюнхенской конференцией по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, так как он не носит, по их мнению, официальный характер, а является частной инициативой группы политиков и экспертов.

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