Мюнхен, Германия, , 15:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой на полях 56-й Мюнхенской конференции. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба лидера Украины.

Стороны обсудили ход судебной реформы на Украине, а также проект закона о банках.

Зеленский в свою очередь отметил, что встреча с директором-распорядителем МВФ была «как всегда конструктивной». Он сообщил, что с Кристалиной Георгиевой обсуждались последние события и достижения в украинской экономике, которые по словам украинского лидера «принесут пользу каждому украинцу».

«Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения — дружеские», — отметил Зеленский.

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ИА REGNUM напоминает, ранее сообщалось, что Киев отказался рассматривать план по мирному урегулированию войны в Донбассе, который был предложен на Мюнхенской конференции. В министерстве иностранных дел Украины заявили, что данный план не является официальным документом, ввиду того, что он был предложен группой экспертов и политиков. Документ, как считают в МИД Украины, является частной инициативой, не совпадающей с позицией Киева.