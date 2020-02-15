Мюнхен, Германия, , 15:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что он очень хотел бы в октябре 2020 года провести выборы «на всей территории страны», а также «на территории Крыма».

«Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины вместе с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы, чтобы и на территории Крыма», — рассказал Зеленский о своих желаниях.

Напомним, что на Украине до сих пор не смирились с потерей Крыма в 2014 году, и продолжают считать полуостров своей территорией. Также в Киеве не признают Донецкую и Луганскую народные республики.

При этом украинские политики сами виноваты в том, что эти территории вышла из состава Украины. В феврале 2014 года власть в Киеве захватили бандеровцы и их приспешники, которые прямо говорили о насильственной украинизации регионов с русскоязычным населением и превозносили украинских пособников нацистов. В итоге в Крыму был проведен референдум о самоопределении и полуостров вернулся в состав России. Против Донбасса бандеровцы и их приспешники бросили украинскую армию с тяжелым вооружением и фронтовой авиацией. Народные республики провозгласили независимость и отстояли ее с оружием в руках.

В Киеве все последующие годы строили планы, как они будут возвращать Крым и Донбасс. Дальше слов дело, как обычно, не пошло.

Российское руководство не раз заявляло, что вопрос Крыма закрыт раз и навсегда и ни с кем статус полуострова обсуждаться не будет.