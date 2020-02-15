Киев, , 15:38 — REGNUM Команда президента Владимира Зеленского не понимает, что единственная альтернатива Минским соглашениям — это потеря Донбасса для Украины.

Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в интервью ряду украинских телеканалов

Оппозиционный депутат напомнил, что в последнее время, особенно после прихода к власти команды Зеленского, имеют место дискуссии, связанные с Минскими соглашениями по урегулированию ситуации в Донбассе:

«Есть аналитические материалы, высказывания, такие сумбурные, представителей власти — но это, большей частью отсутствие какого-либо опыта, или профессионализма в этой части — о том, что Минские соглашения надо пересмотреть. Необходимо внести изменения, необходимо сделать возможным их реализацию, и многие другие подобные версии, которые, я уверен, берутся с потолка, но, при этом эти люди, я имею в виду новую команду власти Зеленского, не понимают, что альтернативы минским соглашениям (опять таки, я говорю о трех документах — так, кстати говорится и в Парижском коммюнике от 9 октября 2019 года) — альтернатива может быть только одна: потеря для Украины Донбасса. Потеря людей, граждан Украины. Вот, к сожалению, какая может быть альтернатива», — объяснил парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Медведчук не раз публично заявлял, что отсутствие активных шагов в реализации минских соглашений будет приводить к эскалации конфликта в Донбассе.

Накануне, 14 февраля, в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский обсудили выполнение Минских соглашений. Как уточняет пресс-служба Кремля, в связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности. Офис Зеленского телефонный разговор президентов прокомментировал в более обтекаемой форме.