Киев, , 15:58 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины, а также лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук внес в декларацию о доходах почти 13 млн гривен, о чем свидетельствуют данные опубликованные в декларации на сайте единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, согласно внесенным данным, в период за 2016 и 2017 год Вакарчук получил 12 млн 904 тысячи гривен в качестве гонораров. В качестве источника доходов депутат указал фирму Amber Production AG.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минске в конце декабря 2019 года состоялся корпоратив компании Wargaming, на котором выступил лидер группы «Океан Ельзы» и депутат Рады Святослав Вакарчук. Примечательно, что несмотря на то, что исполнитель-политик просил, чтоб не было никакой фото или видеосъемки, кадры выступления просочились в сеть интернет. По непроверенной информации, гонорар Вакарчука составил 100 тысяч евро.

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