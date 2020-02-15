Мюнхен, Германия, , 16:02 — REGNUM Безопасность в Черноморском регионе важна для безопасности в Европе. Такое заявление сделал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на конференции в Мюнхене 15 февраля во время обсуждения ситуации в районе с коллегами из НАТО, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"На Варшавском саммите 2016 года было принято решение об увеличении присутствия НАТО в восточной части альянса, в частности, в Черноморском регионе. Это означает, что в НАТО понимают — без безопасного и стабильного Черноморского региона немыслимы безопасность и стабильность Европы», — сказал Залкалиани.

Он отметил, что Россия якобы создала угрозу в Черноморском регионе, а потому Грузия и Украина должны быть как можно сильнее вовлечены в систему безопасности НАТО в данном районе. По мнению Залкалиани, это поможет противостоять России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мюнхене с 14 по 16 февраля проходит 56-я конференция по безопасности. Всего там представлены порядка 150 стран. В Мюнхен также прибыла российская делегация, возглавляемая главой МИД РФ Сергеем Лавровым.