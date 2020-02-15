Тбилиси, , 15:59 — REGNUM В обмане избирателей и коррупции обвинила мэра Тбилиси Каху Коладзе депутат парламента от партии «Европейская Грузия» Ирма Надирашвили. Об этом она заявила на брифинге 15 февраля, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Надирашвили прокомментировала новость о прекращении спора столичной мэрии с компанией C.T. Park, которая в течение многих лет была монополистом по услугам платной парковки в Тбилиси, получив в пользование городские активы. Стороны договорились, что за 4,3 млн лари (около $ 1,3 млн) она откажется от полученных активов и отзовет иск.

«Каха Каладзе сформировался как профессиональный коррупционер. Он сделал заявление о том, что из бюджета ни копейки не будет потрачено на прекращение этого контракта, и это обещание было в предвыборный период», — заявила Надирашвили.

Она отметила, что смена собственника парковок не сделала сервис лучше. Надирашвили также заявила, что городскому бюджету тяжбы обошлись в 12 млн лари (около $ 4,2 млн), так как кроме отступных якобы пришлось еще тратить деньги на адвокатов.

Стоит отметить, что по заключенному соглашению, 4,3 млн лари будут выплачены C.T. Park из доходов, полученных мэрией Тбилиси от платных парковок.

Напомним, C.T. Park получила права на оказание услуг платных парковок при предыдущем мэре Тбилиси Гиги Угулаве, который состоит в той же партии, что и Надирашвили.