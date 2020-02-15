Скопье, , 15:55 — REGNUM 15 февраля посол Франции в Северной Македонии Кристиан Тимониер в интервью для македонского новостного агентства Makfaks заявил, что «однажды вступление Северной Македонии в ЕС будет зависеть от надежности судебной системы и успехов в борьбе с коррупцией».

Напомним, в настоящее время в парламенте страны проходит обсуждение закона о государственной прокуратуре, искусственно ускоряемое партией власти СДСМ (Социал-демократический союз Македонии), которая стремится во что бы то ни стало обеспечить принятие данного закона до досрочных парламентских выборов 12 апреля. При этом, по закону парламент должен быть распущен уже 16 февраля.

Представители самой крупной оппозиционной партии страны ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) заявляют, что подобная спешка объясняется стремлением партии власти и её лидера Зорана Заева избежать ответственности перед законом и судом, и требуют распустить парламент не дожидаясь принятия закона о прокуратуре. Посол Франции отказался прокомментировать позицию ВМРО.

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