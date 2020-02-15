Мюнхен, Германия, , 15:47 — REGNUM 14 февраля глава МИД Албании Гент Цакай на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу со своим коллегой из Османа Юсуфом бин Алави бин Абдуллой.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе встречи Цакай обратился к представителю Омана с предложением в дальнейшем предпринимать совместные шаги с тем, чтобы добиться международного признания независимости Косово.

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Также в ходе встречи дипломаты обсудили завершение подготовки ряда двусторонних соглашений и возможности для интенсификации экономических связей.

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