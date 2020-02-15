Скопье, , 15:46 — REGNUM Утром 15 февраля парламент Северной Македонии большинством голосов (62) одобрил предложение главы технического правительства страны Оливера Спасовски о лишении Рашели Мизрахи поста министра труда и социальной политики за отказ использовать новое название страны. Ранее решения, принятые Мизрахи на министерском посту, были аннулированы. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Рашеля Мизрахи состоит в самой крупной оппозиционной партии страны ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство), выступающей против условий Преспанского соглашения с Грецией и переименования страны из Македонию в Северную Македонию. Мизрахи заняла место в техническом правительстве Северной Македонии 3 января в качестве представителя оппозиции. Несмотря на угрозу штрафа и нарекания коллег из СДСМ (Социал-демократического союза Македонии, партии власти) министр неоднократно использовала название «Македония» на официальных мероприятиях. В связи с подобной позицией Мизрахи Греция обратилась в МИД Северной Македонии с нотой протеста, назвав её действия нарушением Преспанского соглашения.

Незадолго до отставки Мизрахи провела встречу с послом России в Скопье, продемонстрировав лояльность России, чем вызвала ещё большее недовольство у настроенных на вступление в НАТО и ЕС представителей истеблишмента страны.

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