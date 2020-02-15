Ашхабад, , 14:18 — REGNUM Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Туркменией и Гренадой было торжественно подписано в здании посольства Туркмении в РФ, которое находится в Москве. Об этом 14 февраля со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства иностранных дел Туркмении сообщает Turkmenportal.

Перед церемонией подписания прошли переговоры чрезвычайного и полномочного посла Туркмении в России Батыра Ниязлиева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Гренады в России Олегом Фирером.

Представители дипломатических ведомств двух государств обсудили перспективы сотрудничества между странами, в частности, в области образования и науки, культуры, искусства и спорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Дубае было открыто генеральное консульство Туркмении.

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