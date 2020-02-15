Москва, , 14:11 — REGNUM Член комитет Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пушков (Пермский край) оценил высказывание министерства иностранных дел Великобритании о словах президента России Владимира Путин приверженности терминам «мама и папа». Соответствующее заявление Пушков опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что Путин на встрече с рабочей группой по подготовке внесения изменений в Конституцию России заявил, что пока он является главой государства, в России не будет «родителя №1» и «родителя №2», а будут традиционный «мама и папа».

Дело в том, что в ряде стран Запада борьба за гендерное равенство давно перешла грань абсурда. Например, в официальных документах родителей запрещено обозначать как «мать» или «отец», применяются термины «родитель №1» и «родитель №2».

Министерство иностранных дел Великобритании по какой-то причине решила не оставлять слова Путина без внимания. Форин-офис заявил, что призывает мир бороться с дискриминацией сексуальных меньшинств, а также подчеркнул, что в Лондоне гордятся легализацией однополых браков.

Пушков отметил, что пафос заявление МИД Великобритании «не вполне понятен». Если в Соединенном королевства хотят называть «родитель один и два», или иметь детей без пола, то это полностью их дело.

«Мы им ничего не навязываем. Но и чуждых нам понятий не примем», — пишет Пушков.