Мюнхен, Германия, , 13:29 — REGNUM Грузия готова для вступления в НАТО, и ее не принимают в военный блок только из-за отсутствия политического решения. Такое заявление сделал министр иностранных дел Грузии Давид Залканиани на полях конференции по безопасности в Мюнхене.

«Грузия является образцовой страной-претендентом, которая имеет все практические средства, необходимые для членов НАТО. Все согласны с тем, что политического решения пока нет, но Грузия уже готова к членству в НАТО», — сказал Залканиани журналистам.

Напомним, с 14 по 16 февраля в Мюнхене проходит конференция по безопасности. На нее прибыли представителей от 150 стран. Присутствует также и делегация из России, которую возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.