Ереван, , 13:02 — REGNUM Российская Федерация выделила $2,8 млн в рамках проекта по развитию Вайц-Дзорской и Гегаркуникской областей Республики Армения. Об этом 14 февраля сообщил советник посольства Российской Федерации в Армении Дмитрий Степанов в комментарии РИА Новости.

Советник посольства РФ уточнил, что денежные средства выделены РФ в рамках трастового фонда Россия — Программа развития ООН. Он также уточнил, что проект рассчитан на три года и, в частности, будет включать и туризм, и развитие сельских общин.

Степанов также отметил, что ранее при поддержке РФ был поддержан проект развития Тавушской области республики.

Напомним, в 2015 году согласно решению правительства Российской Федерации, Армении было выделено более $5 млн для реализации в 2015—2019 годах проекта по развитию сельских районов республики.

Читайте также: Путин подтвердил стратегический характер российско-армянских отношений

Отметим также, что в начале октября 2019 года президент РФ Владимир Путин совершил рабочий визит в Армению, во время которого встретился с премьер-министром республики Николом Пашиняном. Глава правительства Республики Армении подтвердил, что Россия для Армении является стратегическим партнером. Он выразил также уверенность, что стратегическое партнерство между государствами будет сильнее.