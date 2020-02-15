Мехико, , 11:36 — REGNUM Мексиканская газета El Universal утверждает, что у властей Мексики нет планов по покупке российских военных вертолетов. В своем материале издание ссылается на источник в министерстве иностранных дел Мексики.

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что ведутся переговоры относительно возможности покупки Мексикой российских военных вертолетов.

При этом в США сразу же заявили, что в случае, если Мексика купит российскую военную технику, то она сразу же попадет под американские санкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США используют свое политическое превосходство и закрывают некоторые перспективные рынки для российского вооружения. Вашингтон угрожает тем странам, которые намереваются купить российское оружие, санкциями, в связи с чем, они в большей степени вынуждены покупать более дорогое и не всегда эффективное американское оружие.