Тбилиси, , 12:33 — REGNUM Грузия делает многое для вступления в Евросоюз (ЕС) и больше других стран Восточной Европы достойна войти в состав ЕС. Такое мнение 15 февраля высказал бывший представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер в Мюнхене, где он участвует в конференции по безопасности, журналистам канала грузинского Общественного телевидения.

«Действительно понятно, что в Восточной Европе Грузия больше остальных заслуживает того, чтобы быть членом семьи Евросоюза и трансатлантических институтов. Для этого Грузия многое делает», — сказал Волкер.

Стоит отметить, что Грузия по устоявшейся географической границе, разделяющей Европу и Азию, находится на азиатской стороне. У Турции лишь небольшая часть западной территории находится в Европе, между тем Грузия граничит с восточной ее частью. Волкер, как и многие американские эксперты и политики, весьма плохо разбирается в географии.

Напомним, Волкер представлял США на Украине по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе. Он ушел со своего поста в ходе скандала, связанного с обвинениями в адрес президента США Дональда Трампа, что он якобы давил на украинского президента Владимира Зеленского для своих целей.