Мюнхен, Германия, , 11:43 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом 15 февраля сообщает Kurdistan24.

Встреча произошла на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей в эти дни в Германии.

Основной темой для переговоров была борьба с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке.

Курдские лидеры постоянно подчеркивают угрозу возрождения террористической группировки, так как причины приведшие к ее появлению, до сих пор не устранены.

Напомним, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватила обширные районы Сирии и Ирака в 2014 году. В настоящее время бандиты фактически разгромлены, но до сих пор продолжают представлять угрозу.