Ташкент, , 11:15 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому на базе Нукусского филиала Ташкентского педиатрического медицинского института создается Медицинский института Каракалпакии и клиники при этом вузе, следует из документа.

«Установить, что прием в институт осуществляется в рамках ежегодно определяемых параметров государственного заказа по приему на учебу в вузы республики. Институт является учредителем клиники института, главный врач клиники института назначается на должность и освобождается от должности министром здравоохранения страны», говорится в документе.

В постановлении, в частности, отмечается, ректор института имеет право создавать подразделения по оказанию платных медицинских услуг на основе взаимных договоров с клиникой института в целях внедрения в клинике института высокотехнологических методов диагностики и лечения, а также поступления в институт дополнительных средств.

«Определить источниками финансирования деятельности института средства госбюджета республики, средства, поступающие от обучения студентов на платно-контрактной основе и оказания услуг на основе договоров, благотворительные пожертвования физических и юридических лиц, гранты международных финансовых и зарубежных организаций, иные источники, не запрещенные законодательством», отмечается в постановлении.

Клиники института будет функционировать за средства госбюджета, поступающие от оказание медицинских услуг, благотворительные пожертвования физических и юридических лиц, гранты международных финансовых и зарубежных организаций и другое.

Мирзиёев поручил министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Минздравом в месячный срок принять меры по созданию необходимых условий для проведения учебных занятий в институте посредством дистанционного обучения с привлечением высококвалифицированных профессоров-преподавателей Ташкентской медицинской академии, Ташкентского педиатрического медицинского института и других медицинских высших образовательных учреждений, а также оказанию населению качественной медицинской помощи и проведению медицинских практик в клинике института с широким использованием возможностей телемедицины.

Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова, министра здравоохранения республики Адхама Шадманова, председателя Совмина Каракалпакии Сариева и других.