Триполи, 15 февраля 2020, 11:13 — REGNUM В результате столкновений на востоке ливийской столицы, города Триполи погиб один мирный житель, об этом 15 февраля сообщает Anadolu Ajansi.
Как передают журналисты издания, человек погиб под ударами артиллерии Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром.
Представители ЛНА пока не прокомментировали данное обвинение, поэтому утверждать о его действительности нет оснований.
Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда был убит лидер страны Муаммар Каддафи. В настоящее время страна фактически расколота на два лагеря — ЛНА и Правительство национального согласия в Триполи.
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