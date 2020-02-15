Сана, , 11:12 — REGNUM Йеменские хуситы заявили об уничтожении истребителя, принадлежащего арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, об этом 15 февраля сообщают местные СМИ.

Представитель повстанцев, выступавший на местном телевидении, подчеркнул, что самолет был сбит в провинции Аль-Джавф, расположенной на севере страны.

Представители арабской коалиции, возглавляемой Эр-Риядом, пока не прокомментировали данное заявление.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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