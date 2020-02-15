Ярославль, , 10:31 — REGNUM ПАО «Сбербанк России» обратилось в арбитражный суд Ярославской области с требованием признать банкротом гражданина Фомичева Романа Юрьевича. Речь идет о банкротстве физического лица. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Роман Фомичев Duma.yar.ru

Роман Фомичев является действующим депутатом Ярославской областной думы («Единая Россия»). Сумма исковых требований к депутату составляет 45 млн 675 тысяч рублей. Арбитражный суд принял исковое заявление и возбудил дело о банкротстве.

Заседание по делу назначено на 19 марта. Должник должен представить в суд список других кредиторов и опись своего имущества, сведения о своих доходах, счетах в банках, долях в акционерных обществах и так далее. Также суд обратился в Росреестр и ГИБДД с запросом об имуществе должника и его транспортных средствах.

Суд обратился в ассоциацию арбитражных управляющих с требованием представить кандидатуру на должность финансового управляющего должника.

Фомичев известный в Ярославле бизнесмен и политик. Он является учредителем 7 организаций, связанных со строительством и управлением жильем. Также он соучредитель Ярославского регионального отделения Общероссийского народного фронта.

В Ярославской областной думе депутат работает второй срок. В первый раз избирался от партии «Зеленые», затем — от «Единой России». Сейчас возглавляет комитет Ярославской областной Думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. В 2019 году Фомичев являлся депутатом на постоянной основе, но после проверки налоговых деклараций за 2018 год написал заявление об уходе с постоянной основе.

Ранее судебные претензии к Фомичеву предъявляла его бывшая супруга. Предметом долгих судебных тяжб были алименты. Депутат даже пытался уменьшить размер алиментов, доказывая, что у него нет денег. Но Дзержинский районный суд отказал в удовлетворении иска.

Ранее Роман Фомичев рассказывал порталу «Ярновости», что является поручителем по кредиту в 45 млн рублей. По информации источников ИА REGNUM, речь идет о поручительстве по кредитам фирмам, где учредителем является сам Фомичев. Видимо, банк посчитал депутата более платежеспособным, чем принадлежащие ему компании.

Отметим, что ранее прецедентов личного банкротства среди депутатского корпуса не было.

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