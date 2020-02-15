Париж, , 10:28 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании в стране Французского бюро биоразнообразия, отвечающего за восстановление окружающей среды, об этом 15 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

По словам Макрона, приводимым изданием целью работы новой институции станет борьба за выживание. Чем конкретно будет заниматься бюро пока не сообщается.

Напомним, в Евросоюзе активно продвигается теория глобального потепления. Ее лоббисты оказывают давления на государства с целью прекращения выброса парниковых газов в атмосферу, что приводит к значительному снижению экономического роста.