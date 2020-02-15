Берлин, , 10:18 — REGNUM Правительство КНР хочет мирного сосуществования с Соединёнными Штатами, тогда как США постоянно создают угрозы для Китая, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает пресс-служба китайского ведомства.

Глава МИД КНР дал развёрнутое интервью агентству Reuters 14 февраля в Берлине. В беседе Ван И ответил на несколько вопросов об американо-китайских отношениях. Министр напомнил, что власти США вторгаются во внутренние дела Китая, а также преследуют частные китайский компании.

«Возможно, в глубине души они [США] надеются, что другие страны не будут развиваться. Они не хотят видеть, что другие государства становятся большими и сильными. На этом и основана клевета на компании из других стран», — подчеркнул Ван И.

Дипломат добавил, что в США часто говорят об исходящей от Китая угрозе, тогда как правительство КНР не предпринимает подобных действий против американских компаний и не вмешивается во внутреннею политику в США.

«С первого взгляда понятно, кто для кого представляет угрозу», — подытожил глава МИД КНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан призвал власти США прекратить необоснованное преследование китайской компании Huawei.

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