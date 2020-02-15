Тбилиси, , 10:18 — REGNUM Никанор Мелия, подавший иск в Конституционный суд в связи с лишением депутатских полномочий, прокомментировал итоги судебного заседания, проходившего 14 февраля. Об этом сообщает агентство Report.

«Я не могу говорить наверняка, но что я слышал здесь на протяжении многих часов, решение должно быть принято в пользу Конституции, а не в пользу какого-либо отдельного депутата», — описал свое впечатление Мелия.

Он выразил уверенность, что, с точки зрения конституции, решение парламента лишить его депутатского мандата было неправомерным, так как нужно дождаться истечения срока апелляции. Мелия также заявил, что в парламент он возвращаться не хочет.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Мелию осудили по делу о банкротстве «Карту банка». Кроме штрафа суд запретил ему занимать должности в течение двух лет и трех месяцев. На основании этого большинство депутатов парламента приняли решение о лишении Мелию депутатских полномочий.

Читайте ранее в этом сюжете: Решение Конституционного суда Грузии по Мелии будет исполнено – Талаквадзе