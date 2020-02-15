Тегеран, , 10:07 — REGNUM 14 февраля в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил со своим китайским коллегой Ван И различные вопросы, представляющие взаимный интерес двух стран. Об этом сообщилоиранское агентство IRNA.

Среди тем на повестке дня стояли вопросы, касающиеся Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), ситуации в Западной Азии, а также гибели генерал-лейтенанта Касема Сулеймани. В ходе встречи Зариф высоко оценил работу Китая по борьбе с коронавирусом и и оказанию помощи по выводу иранских студентов из Уханя. Глава МИД Китая, со своей стороны, поприветствовал оказанную китайскому народу гуманитарную и материальную помощь для борьбы с болезнью.

Зариф в настоящее время находится в Германии для участия в Мюнхенской конференции по безопасности и уже провел ряд встреч с официальными лицами других стран. Ранее Зариф встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампань, а также с главой МИД Чешской Республики Томашем Петричеком.

56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой примут участие лидеры 35 стран, завершится 16 февраля.