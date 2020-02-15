Тегеран, , 10:26 — REGNUM 14 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его чешский коллега Томаш Петричек обсудили двусторонние отношения и события в регионе на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Среди тем, рассмотренных министрами иностранных дел, были двусторонние отношения и их дальнейшее развитие, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), а также ситуация в Персидском заливе и Западной Азии. Стороны подтвердили свою готовность расширять двустороннее сотрудничество в различных областях.

Зариф в настоящее время находится в Германии для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Министр уже успел провести несколько встреч с официальными лицами других стран. Ранее глава МИД Ирана встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и его канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампань.

56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой принимают участие лидеры 35 стран, завершится 16 февраля.