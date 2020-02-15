Мюнхен, Германия, , 09:38 — REGNUM Меньше двух недель назад приступивший к делам премьер-министр Косово Альбин Курти выступил на Мюнхенской конференции по безопасности вечером 14 февраля с речью, посвященной диалогу между Сербией и Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в своей речи Курти обозначил три принципа ведения переговоров с Белградом:

«Для того, чтобы исцелить раны (прошлого, прим. переводчика) в этом диалоге должны соблюдаться три принципа. Первый — никаких соглашений без диалога, второе — никакого диалога с картами, и третий — без президентов вокруг карт».

Свыше 10 лет переговоры с Сербией вел нынешний президент Косово Хашим Тачи. Переговоры нередко проходили тет-а-тет, а с 2017 года Тачи и его визави Александр Вучич осторожно представили общественности план «коррекции границ», предполагающий по сути территориальный обмен. Самые смелые планы предполагали передачу Сербии Косовской Митроцы с Трепчевским комбинатом, а Косово Прешевской долины Сербии. Однако идея обмена вызвала ожесточенное сопротивление как в Косово, так и в Сербии.

Изложенные премьер-министром принципы означают отказ от плана «коррекции границы» и смена формата переговоров — на смену встречам двух лидеров должны прийти публичные конференции. Для участия в переговорах Косово представит специальную переговорную команду, в которую будут входить представители всех политических сил Косово — как власти, так и оппозиции, а также национальных меньшинств.

Также в ходе своей речи Курти призвал те страны, которые помогли Косово «освободиться от Сербии», помочь Сербии «освободиться от Косово».

В конференции приняли участие главы свыше 40 государств, а также представители международных организаций.

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