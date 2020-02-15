Сеул, , 08:56 — REGNUM Правительство Южной Кореи рассматривает возможность оказания помощи КНДР в борьбе с распространением пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

По их словам, Кореям необходимо объединиться, чтобы принять необходимые меры и предотвратить распространение коронавируса.

По официальным данным, на территории КНДР не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа, однако представители международных организаций, включая Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО ООН), с недоверием относятся к данным Северной Кореи об отсутствии вируса в стране.

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