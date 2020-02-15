Берлин, , 08:58 — REGNUM Важность сотрудничества НАТО и Грузии в Черном море отметил 14 февраля генеральный секретарь блока НАТО Йенс Столтенберг. Видео с его выходом к журналистам опубликовано на канале альянса в YouTube.

«Альянс присутствует на Черном море, там есть члены НАТО: Турция, Болгария и Румыния, а также партнеры в лице Грузии и Украины, — заявил глава военного блока. — Грузия — наш важный партнер. Мы поддерживаем попытки Грузии по проведению реформ, и благодарим Грузию за её поддержку НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 по 16 февраля в Мюнхене проходит 56-я конференция по безопасности. В ней приняли участие порядка 150 представителей разных стран. Делегацию из России возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.