Мюнхен, Германия, , 08:39 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает 14 февраля пресс-служба главы Казахстана.

Встреча президента Республики Казахстан с главой правительства Канады была первой из запланированных. Глава Казахстана отметил в свою очередь тесные отношения между государствами, а также подчеркнул важность сотрудничества в экономической сфере, в вопросе привлечения инвестиций, а также — в сельском хозяйстве и сфере технологий.

«У нас тесные отношения с Канадой. Мы высоко ценим нынешний уровень нашего сотрудничества. Надеюсь на дальнейшее расширение спектра взаимодействия между нашими странами», — подчеркнул Токаев.

Токаев также позитивно отметил деятельность в Казахстане урановой компании Канады Cameco, в связи с чем отметил готовность страны продолжить содействовать созданию условий для бизнеса Канады.

В свою очередь Трюдо заявил о взаимодействии стран в области экономики и в сфере энергетики.

«У наших стран много общего в экономическом сотрудничестве. Мы успешно взаимодействуем по ряду проектов в сфере энергетики. Надеюсь на дальнейшее укрепление нашей кооперации», — отметил он.

Глава правительства Канады также выразил готовность поддержать главу Казахстана «в сфере развития гражданского общества и демократии».

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Отметим, ранее пресс-секретарь лидера Казахстана сообщил о прибытии Токаева в Мюнхен с двухдневным рабочим визитом. Планируется, что глава Республики Казахстан выступит на панельной дискуссии по вопросам региональной безопасности.