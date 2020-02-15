Мюнхен, Германия, , 08:37 — REGNUM Встреча министра обороны США Марка Эспера и премьер-министра Георгия Гахария прошла 14 февраля в Мюнхене на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.

Сообщается, что Гахария поблагодарил Эспера за финансовую помощь Грузии в военной сфере, а также выразил поддержку США в вопросах безопасности в том числе и Черном море. Также стороны обсудили дальнейшее развитие вооруженных сил Грузии на ближайшие 10 лет.

«Мы благодарим Грузию за значительный вклад, который она внесла в сферу глобальной безопасности», — написал после встречи глава Пентагона на своей странице в соцсети Twitter.