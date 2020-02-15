Дамаск, , 08:10 — REGNUM Сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила очередной ракетный удар, нанесенный по Дамаску. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Ikhbariya.

По предварительным данным, ракетный удар в очередной раз был нанесен Израилем. Самолеты израильских ВВС, не вторгаясь в сирийское воздушное пространство, выпустили ракеты по целям в Дамаске и его окрестностях. Предположительно, удары наносились по складам оружия проиранских группировок.

О жертвах или разрушениях не сообщалось. По сообщениям сирийских СМИ, часть израильских ракет удалось сбить.

Стоит отметить, что Израиль постоянно атакует иранские цели на территории Сирии.