Монтевидео, , 08:04 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес приглашена на инаугурацию избранного главы Уругвая Луиса Лакалье Поу, которая намечена на 1 марта, сообщает Montevideo Portal.

При этом, власти Уругвая решили проигнорировать и не приглашать лидеров Венесуэлы, Кубы и Никарагуа из-за якобы нарушения прав человека в этих республиках.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в рамках второго тура президентских выборов в Уругвае кандидат от правой оппозиционной Национальной партии Луис Лакалье Поу был избран на пост главы государства.

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