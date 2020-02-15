Мюнхен, Германия, , 07:59 — REGNUM Власти Украины предложили Румынии существенно усилить сотрудничество в военно-морской сфере для того, чтобы более эффективно противодействовать «общим угрозам в черноморском регионе». Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

По словам Загороднюка, Бухарест и Киев очень обеспокоены «угрожающими действиями"Россиив Черном море.

В ходе своей встречи с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке наМюнхенской конференции по безопасности главы военных ведомств Украины и Румынии обсудили возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море.

Загороднюк уверен, что такой обмен помог бы Киеву и Бухаресту более действенно реагировать на общие угрозы в регионе.

Также он предложил провести совместные украино-румынские морские учения и расширить деятельность международного инженерного батальона «Тиса».

Кроме того глава Минобороны Украины выразил надежду, что Румыния поддержит стремление Украины присоединится к Программе расширенных возможностей военного блока НАТО.