Вена, , 07:39 — REGNUM Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле заявил, что Российская Федерация и ее компании вполне могут достроить газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

По словам главы австрийской нефтегазовой компанииOMV, которая финансирует проект, для укладки труб на небольшую глубину никакие супертехнологии не требуются, а нужно лишь найти подходящее судно.

«Как я понимаю, они ищут судно, и, готов поспорить, они его найдут», — сказал Зеле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США ввели санкции против евросоюзных компаний, которые участвовали в строительстве «Северного потока — 2». Эти компании, в частности, швейцарско-нидерландская AllSeas, в страхе покинули строительство, опасаясь, что американцы заблокируют их счета и активы. До сих пор нет информации о том, будет ли российская сторона требовать неустойки за невыполнение контрактов на прокладку трубы.

В итоге, строительство «Северного потока — 2», который готов почти на 90%, остановилось.

Российские власти заявили, что газопровод всё равно будет достроен собственными силами. В частности, министр энергетики России Александр Новак заявил, что газопровод может достроить специализированное судно «Академик Черский». Для этого его нужно переоборудовать и пригнать с Дальнего Востока.

Известно, что несколько дней назад «Академик Черский» покинул порт Находка в Приморье и взял курс на Сингапур.

Чтобы завершить «Северный поток — 2» осталось проложить 160 километров трубопровода по двум ниткам.