Киев, , 07:41 — REGNUM Привлечение норвежских инструкторов к тренировкам бойцов сил специальных операций на территории Украины обсудил министр обороны Украины Андрей Загороднюк с министром обороны Королевства Норвегия Франком Бакке-Йенсеном во время встречи 14 февраля, сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

«Обсудили дальнейшее сотрудничество сил специальных операций, в частности привлечение норвежских инструкторов к участию в тренировочных миссиях (операциях) на территории Украины», — говорится в сообщении.

Внимание глав оборонных ведомств двух государств было уделено также вопросу разработки законодательства в сфере «национальной безопасности и обороны, вопросу деятельности в «Североевропейском оборонном сотрудничестве» (NORDEFCO). Также министры проконсультировались по вопросам «политической стратегии» в вопросах «территориальной целостности, независимости и безопасности».

Одним из перспективных проектов сотрудничества двух государств в оборонной сфере министрами были выделены изучение военными Украины опыта Королевства Норвегия по вопросам «создания эффективной системы оперативного (боевого) управления, связи разведки и наблюдения; обучение представителей ВС Украины на курсах обычного и специального дайвинга в Королевстве Норвегия».

Министры также согласовали продление проектов, которые финансово поддерживает министерство обороны Королевства Норвегия. Среди таковых отметили профессиональную переподготовку и социальную адаптацию украинских военных и членов их семей, развитие системы дистанционного обучения, а также снижение уровня коррупции в системе управления персоналом.

ИА REGNUM напоминает, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк встретился со своим румынским коллегой Николае-Ионела Чуке. Во время встречи министры обсудили вопросы сотрудничества в Черном море.

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Отметим также, что силы специальных операций входят в вооруженные силы Украины и, в частности, могут привлекаться во время режима чрезвычайного положения, при проведении информационно-психологических операций, при борьбе с терроризмом и пиратством, к ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Данный род ВСУ был создан в 2016 году при поддержке стран-членов НАТО.