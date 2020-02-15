Киев, , 06:41 — REGNUM Предложение укрепить сотрудничество в военно-морской сфере для «более эффективного противодействия общим угрозам в черноморском регионе» выдвинула Румынии украинская сторона. Об этом написал глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк в своем Telegram-канале.

По его словам, обе страны взволнованы деятельностью России в Черном море. Чиновник также написал о том, что встретился с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Участники встречи затронули вопросы обмена данными о ситуации в Черном море. Загороднюк предложил Чуке провести совместные военные маневры двух стран и расширить задачи, выполняемые многонациональным инженерным батальоном «Тиса»

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября делегация вооруженных сил Украины во главе с начальником генерального штаба ВСУ генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком посетила Румынию. В рамках встречи Хомчака с Николае-Ионела Чуке были подняты вопросы связанные с «безопасностью в Черноморском регионе» и обменом опытом между военнослужащими стран.

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