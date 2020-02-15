Киев, , 05:05 — REGNUM Решение об отказе рассматривать план, предложенный Мюнхенской конференцией по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, приняли украинские власти, сообщает издание «Европейская правда», ссылаясь на МИД Украины.

Представители украинского внешнеполитического заявили, что не считают план под названием «Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» официальным документом, поскольку он был составлен группой неравнодушных политиков и экспертов и поэтому является частной инициативой.

В ведомстве также подчеркнули, что положения предложенного плана не совпадают с официальной позицией Киева.

Напомним, что на план Мюнхенской конференции был опубликован на сайте мероприятия 14 февраля.

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